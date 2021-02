Dragon Age 4 serait redevenu un jeu uniquement solo

Dragon Age 4 a un peu été évoqué hier lors de l’abandon de la refonte d’Anthem par BioWare et Electronic Arts. Mais Jason Schreier de Bloomberg nous en dit plus sur le développement du jeu et notamment son modèle économique.

Un pas en avant, deux pas en arrière

Selon Schreier et ses sources, le développement de Dragon Age 4 a débuté en 2015 avec un modèle économique classique de jeu solo. Cependant à l’automne 2017, le projet est reparti de zéro dans le but de s’axer sur une monétisation à long terme (un jeu-service) avec donc des composantes multijoueurs. Une décision qui aurait ainsi provoqué le départ de Mark Laidlaw, le directeur créatif de la série, et d’une partie de son équipe.

Et depuis quelques mois, Electronic Arts aurait donc décidé de faire marche-arrière pour transformer de nouveau le projet en jeu solo. On ignore pour l’instant la période de cette décision et surtout si elle a eu lieu avant ou après les Game Awards où le titre avait fait une petite apparition avec un trailer cinématique. Le changement de direction expliquant peut-être l’absence de gameplay.

Bien entendu, EA a refusé de confirmer la situation mais Jason Schreier est toujours très bien informé de ce qu’il se passe au sein de BioWare. N’ayant toujours pas de fenêtre de sortie, cela ne reporte donc pas le jeu mais on espère tout de même qu’il s’agisse d’une vraie refonte et pas d’un bricolage de dernière minute similaire à celui d’un Marvel’s Avengers par exemple.

Les raisons du changement de Dragon Age 4

Ce sont deux jeux précis qui auraient visiblement poussé Electronic Arts à revoir sa politique du jeu-service.Le premier est Star Wars Jedi: Fallen Order qui a étonné avec son succès critique et commercial. Il a atteint les 10 millions de joueuses et joueurs dans ses quatre premiers mois de commercialisation, montrant que l’on pouvait toujours être rentable avec un titre uniquement solo.

Et de l’autre côté, on retrouve Anthem et son échec retentissant qui donne l’impression que BioWare profiterait au mieux de son expérience en retournant à ses racines avec des jeux solos (oubliant un peu vite ce pauvre Star Wars: The Old Republic). Le studio miserait donc beaucoup sur Dragon Age 4 puisqu’il doit également se remettre de Mass Effect Andromeda qui proposait lui-aussi du multi.

Le planning de BioWare restera donc bien chargé entre la Mass Effect Legendary Edition prévue pour le 14 mai 2021, l’épisode suivant, le prochain Dragon Age et même l’adaptation de Mass Effect en film ou série teasée hier par Henry Cavill.