Henry Cavill serait-il en train de teaser un film ou une série Mass Effect ?

Plus une semaine ne passe sans que l’on parle d’une nouvelle adaptation de jeu vidéo ou d’une avancée dans le développement de séries et de films déjà connus. L’une des séries les plus attendues est naturellement la saison 2 de The Witcher sur Netflix, puisqu’elle a été l’un des plus grands succès de la plateforme. Henry Cavill, qui joue Geralt, est justement en plein tournage, mais son dernier post sur Instagram semble davantage parler de Mass Effect que des aventures du sorceleur.

Après Geralt, au tour de Shepard ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Henry Cavill (@henrycavill)

Alors que l’acteur enfilait sa perruque lors de sa session maquillage pour interpréter Geralt, il a teasé le fait qu’il lisait un document secret qui ressemblait fortement à un script. On pourrait alors se dire qu’il ne s’agissait que du script de l’épisode qu’il était en train de tourner, mais on ne peut pas tromper Internet bien longtemps.

Des petits curieux de chez GamePressure ont utilisé le logiciel Frog Magic pour décrypter ce qui se cachait derrière le flou et lire ainsi le texte que Henry Cavill a dans les mains. Surprise, on y retrouve des mentions de l’univers Mass Effect, avec les Reapers (Moissonneurs), Cerberus ou encore Tali’Zorah. On peut voir en commentaire de ce post Instagram que des fans ont remarqué que le texte venait en réalité du wiki de la saga Mass Effect.

Est-ce le retour du projet de film Mass Effect par Legendary Pictures ? Shepard pourrait-il être incarné par Henry Cavill ? Toutes ces questions se bouculent dans la tête des fans, mais on ne sait pas encore de quoi il s’agit. Il se pourrait que ce projet soit à nouveau en route étant donné que la saga se dirige vers un nouveau lancement, avec la Mass Effect Trilogy Edition et le prochain jeu de la franchise.

Cela pourrait aussi être tout autre chose, avec une série, mais il faudra se contenter du teasing de Henry Cavill pour le moment, jusqu’à des détails plus précis.