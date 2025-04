DOOM The Dark Ages : Gros démons, dragon et mecha au programme de la nouvelle bande-annonce du jeu

Tout le monde le craint, même en Enfer

Durant presque trois minutes, Bethesda veut nous montrer que DOOM The Dark Ages aura une petite histoire à nous raconter, aussi secondaire soit-elle. Craint par tous les côtés du conflit entre les humains et l’Enfer, le Slayer sera le seul à pouvoir arrêter le leader des démons en employant tout l’arsenal à sa disposition, que ce soit via un gros mecha pour des batailles de kaijus, ou en chevauchant une créature aux allures de dragon pour prendre de la hauteur.

DOOM The Dark Ages sera disponible dès le 15 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une disponibilité immédiate sur le Xbox Game Pass. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu où l’on revient sur nos trois heures passées sur le titre.