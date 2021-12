DONTNOD annonce l’édition de Gerda: A Flame in Winter, un nouveau jeu narratif

Cela fait maintenant quelques mois que DONTNOD est plus qu’un simple studio, puisque l’entreprise est également passée du côté de l’édition avec tout d’abord un premier jeu auto-édité, Twin Mirror. On savait depuis peu que le nouvel éditeur allait collaborer avec PortaPlay (Broken Lines) pour l’édition d’un prochain titre, et on sait désormais que celui-ci se nommera Gerda: A Flame in Winter.

La guerre vécue loin du front

Un premier teaser a été diffusé lors du dernier Indie World de Nintendo, et nous laisse voir un premier aperçu de cette aventure narrative qui prendra place durant la Seconde Guerre Mondiale, au Danemark, en pleine occupation allemande. On y incarnera Gerda, une infirmière qui va vivre une série d’événements qui vont chambouler sa vie, et qui vont nous permettre d’assister à un récit de guerre qui se déroule bien loin du champ de bataille.

Si le jeu sera très axé sur sa narration, il incorporera également des mécaniques de type RPG-lite, avec de la gestion de ressources et de l’exploration dans ce petit village danois. Comme on peut s’y attendre, des choix viendront moduler notre aventure avec des dialogues et des situations qui aboutiront sur plusieurs fins.

Gerda: A Flame in Winter sera disponible sur PC via Steam et Nintendo Switch courant 2022.