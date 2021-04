DONTNOD éditera un futur jeu développé par PortaPlay (Broken Lines)

Après avoir développé les licences Remember Me, Life is Strange, Vampyr et Tell Me Why puis auto-édité Twin Mirror l’an dernier, DONTNOD se lance pour la première fois dans l’édition pure et dure de jeux tiers en annonçant une collaboration avec PortaPlay, le studio danois derrière le T-RPG Broken Lines. Le futur projet qui en sera le fruit est une création originale conçue par une équipe expérimentée d’une dizaine de personnes.

Une production dans la lignée des titres DONTNOD

Bien que les informations concernant ce titre demeurent encore très maigres, le communiqué indique qu’il « s’inscrit dans les valeurs de DONTNOD qui fédèrent un très large public et résonnent avec une communauté très engagée de joueuses et joueurs à travers le monde. »

De son côté, Hans von Knut Skovfoged, chef de développement chez PortaPlay, a déclaré ceci : « Nous sentons que nous sommes amenés à travailler de plus en plus sur des jeux porteurs de sens, des titres combinant une narration et des mécaniques de jeu solides autour d’individus en situation de crise et confrontés à des dilemmes moraux. Ce nouveau partenariat est donc une belle opportunité pour nous. »

Rendez-vous prochainement pour en savoir plus sur ce mystérieux jeu.