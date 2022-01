Gerda: A Flame in Winter

Gerda: A Flame in Winter est un jeu d'aventure narratif développé par PortaPlay et édité par Dontnod Entertainment. Inspiré de l'histoire vraie d'un membre de la Résistance danoise pendant la Seconde Guerre mondiale, le joueur ou la joueuses incarne Gerda, une infirmière dont le quotidien et celui de ses proches au sein du petit village de Tinglev est bouleversé par l'occupation allemande.