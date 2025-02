Lost Records: Bloom & Rage sort sa première partie aujourd’hui avec une dernière bande-annonce pour la route

Relic Entertainment (Company of Heroes 3) dévoile Earth vs Mars, un jeu de stratégie à plus petite échelle pour le studio

The Hundred Line: Last Defense Academy sort sa démo sur Steam et vous laisse découvrir son prologue

The Elder Scrolls VI fait brièvement parler de lui en mettant aux enchères la possibilité de créer un PNJ, pour la bonne cause

PlayStation Plus Extra : Resident Evil 3, Dragon Ball Kakarot, Street Fighter V et d’autres s’apprêtent à quitter le service

Avant le lancement de la Switch 2, Nintendo annonce la fin des points or My Nintendo

Le nouveau studio du directeur créatif de Just Cause est déjà à la peine pour financer son jeu en monde ouvert

