Disney & Marvel Games Showcase : Comment regarder la conférence et quels jeux peut-on attendre ?

Durant tout ce week-end, Disney va célébrer sa nouvelle édition de la D23, un événement qui lui permet de faire le point sur pleins de projets, que ce soit au cinéma, pour ses parcs d’attractions, ou encore ses programmes sur Disney+. Mais cette année, la D23 sera particulière puisque pour la toute première fois, une conférence allouée rien qu’aux jeux vidéo sera au programme, le Disney & Marvel Games Showcase.

Etant donné qu’il s’agit d’une première, difficile de savoir si Disney a mis les petits plats dans les grands, ou si cette conférence va seulement se concentrer sur des projets qui arrivent bientôt, et pas les blockbusters que tout le monde attend impatiemment. Puisque Disney a des partenariats avec beaucoup d’éditeurs, on peut imaginer qu’il est difficile de rassembler toutes les annonces à un seul endroit, mais qui sait. Voici où et comment suivre ce Disney & Marvel Games Showcase, et ce que l’on peut en attendre.

Les jeux confirmés

Disney a partagé un premier programme pour cette conférence, qui n’est cependant pas exhaustif. Dedans, on y apprend que l’on devrait revoir LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, qui présentera probablement de nouveaux DLC. On sait aussi que Disney Dreamlight Valley ou Marvel’s Midnight Suns seront de la partie. Le premier vient tout juste de sortie en accès anticipé, et le second pourrait nous donner sa nouvelle date de sortie après son récent report.

Le seul autre jeu confirmé est celui de Skydance New Media, un nouveau studio dirigé par Amy Hennig, qui a longtemps œuvré sur la saga Uncharted. Tout ce que l’on sait sur ce jeu, c’est qu’il s’agit d’un jeu d’aventure AAA Marvel, et la description de ce dernier laisse penser qu’il pourrait mettre en avant plusieurs personnages de cet univers.

Beaucoup de rumeurs évoquaient un jeu Les 4 Fantastiques, tandis que le dernier bruit de couloir en date confirmé par Eurogamer semble indiquer un jeu Captain America et Black Panther, qui se déroulerait durant le Seconde Guerre Mondiale. On prend évidemment le tout avec des pincettes en attendant de découvrir cela ce soir.

Nos attentes

Disney a aussi précisé que des annonces inédites étaient à prévoir, mais n’a pas mentionné de potentiels retours. On ne sait donc pas si l’on doit faire une croix sur Marvel’s Spider-Man 2, malgré les rumeurs qui indiquaient une imminente présentation de gameplay. Il faut dire que l’on voit mal Sony se priver d’une telle cartouche pour son PlayStation Showcase, mais puisque celui-ci n’est toujours pas annoncé, qui sait. Même chose pour Marvel’s Wolverine d’ailleurs.

On aimerait aussi revoir Star Wars Jedi: Survivor, même si là aussi, on ne se fait pas trop d’illusions. Sauf si le jeu est bien amené à sortir durant le premier trimestre 2023 bien entendu. Le timing serait idéal pour le présenter plus en détails.

Même chose pour Avatar: Frontiers of Pandora, que l’on a pu voir durant le teaser de cette conférence. Etant donné que l’Ubisoft Forward aura lieu le lendemain, Ubisoft pourrait teaser le retour du jeu ici et nous donner rendez-vous pour son Ubisoft Forward, voire même complétement lâcher une annonce complète ici pour avoir plus de temps de présentation pour ses autres jeux ensuite.

Pour le reste, on a bien des rumeurs à propos d’un jeu Iron Man, ou d’un open-world Black Panther, mais gardez en tête qu’il y a peu de chances que l’on voit tous les jeux cités ci-dessus lors de la conférence ce soir, sauf en cas de grosses surprises (et on croise les doigts). On ne doute pas que les jeux mobiles auront aussi certainement une place dans ce show.

Où regarder la conférence Disney & Marvel Games Showcase ?

Ce Disney & Marvel Games Showcase sera donc à suivre dès ce soir, le vendredi 9 septembre, à 22 heures (heure française). Il sera diffusé sur plusieurs plateformes :

Vous retrouverez dès ce soir toutes les annonces de la conférence directement sur notre site, avec plus d’informations sur les jeux présentés. Soyez donc au rendez-vous !