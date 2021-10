Skydance New Media, dirigé par Amy Hennig, travaille sur un jeu AAA Marvel d’action-aventure

Les jeux Marvel se multiplient ces derniers temps, et si cela se résumait encore aux titres de Square Enix et d’Insomniac Games jusqu’ici, Marvel compte bien explorer d’autres opportunités. On apprend aujourd’hui que Skydance New Media, la nouvelle division de Skydance Media qui est dirigée par Amy Hennig (Uncharted) et Julian Beak (anciennement d’Electronic Arts), est justement en train de travailler sur un jeu Marvel.

Allez, un jeu Captain America, s’il vous plait

Le studio annonce donc son partenariat avec Marvel pour la création d’un AAA, qui sera un jeu d’action et d’aventure avec un scénario inédit, sans que l’on sache pour autant sur quel(s) personnage(s) pourrait se porter l’intrigue de ce nouveau titre.

Pour celles et ceux qui connaissent mal le parcours d’Amy Hennig, elle a longtemps travaillé chez Naughty Dog (jusqu’en 2014) sur la série Uncharted en tant que réalisatrice, avant de partir chez Visceral Games. Studio qui a malheureusement fermé ses portes avant que le nouveau projet de Hennig voit le jour, et qui devait être un jeu Star Wars.

C’est en 2019 que l’on apprend qu’elle arrive chez Skydance, tandis qu’elle travaille également sur le scénario de Forspoken pour Square Enix.

Hennig a partagé son enthousiasme suite à cette annonce :

« Je ne peux imagine un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu. L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et les frissons d’un genre aventure que j’adore et s’adapte parfaitement à une expérience interactive. C’est un honneur d’être capable de raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui rendent les personnages Marvel si populaires et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment. »

Amy Hennig semble en effet être une personne toute trouvée pour créer un jeu d’aventure spectaculaire, étant donné son CV. Pour le moment, on ignore tout du projet, et on devra encore patienter avant de voir les premières images de ce nouveau AAA.