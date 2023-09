Dishonored 3, Fallout 3 et Oblivion Remaster, suite Ghostwire Tokyo… De nombreux jeux en fuite chez Bethesda

Tous les jeux prévus par Bethesda dévoilés au grand jour

Une précision utile avant de jeter un œil à cette liste : ce document interne date de 2020. C’est pourquoi les plans ont pu évoluer entre temps, avec des projets annulés ou reportés. On y voit d’ailleurs que Starfield devait encore sortir durant l’année fiscale 21, tandis que le jeu Indiana Jones était prévu pour l’année fiscale 2022. Ce qui montre donc que rien ne s’est totalement passé comme prévu, sachant que le Covid et le rachat par Microsoft sont passés par là.

Cependant, cette liste permet tout de même de voir sur quels jeux Bethesda se penche, et il y a quelques surprises dans le lot. La première, c’est celle concernant Dishonored 3. La licence ne serait donc pas abandonné et Arkane pourrait bien préparer un troisième épisode, qui, à l’époque, était prévu pour l’année fiscale 2024. Autant dire que le travail sur cet épisode n’avait probablement pas totalement commencé à la sortie de ce document.

Autres jeux importants de cette liste, les remasters pour Fallout 3 et The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ce qui est moins une surprise étant donné que des rumeurs à ce sujet avaient déjà été évoquées par le passé, mais on peut maintenant voir que ces dernières étaient dans le vrai et que Bethesda prépare (ou préparait) bien des versions améliorées de ces deux jeux.

Parmi les autres jeux notables, on peut notamment y voir une suite pour Ghostwire Tokyo, qui dépendait sans doute du succès du premier épisode, mais aussi un certain DOOM Year Zero, un jeu inconnu sur une licence existante, une sortie à l’année fiscale 2024 pour The Elder Scrolls VI (ce qui a bien changé depuis) ou encore un DLC pour Starfield, qui arrivera tôt ou tard. Plusieurs jeux sont encore au stade de projets ici et ne possédaient pas de titres définitifs comme Project Kestrel et Project Platinum, dont on ignore tout pour le moment. Pour ce qui est de Project Hibiki, il s’agit de Hi-Fi Rush sorti plus tôt dans l’année.

Rappelons une dernière fois qu’entre la publication de cette liste et sa diffusion aujourd’hui, les plans ont été bousculés et rien ne dit que certains de ces projets soient encore dans les tuyaux.