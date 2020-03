L’Epic Games Store voit deux nouveaux jeux arriver pour la semaine du 19 au 26 mars

La célèbre boutique et laucher de l’Epic Games Store revient cette semaine avec deux jeux. Après Mutazione, A Short Hike et Anodyne 2 : Return to Dust, c’est un nouveau programme qui nous attend pour les 7 prochains jours.

The Stanley Parable

Développé et édité en 2013 par le studio Galactic Cafe, The Stanley Parable est un jeu d’aventure narrative. Dans celui-ci vous devrez faire des choix afin de contrer les choix initiaux du narrateur mais sans savoir si ceux-ci auront réellement un impact ou pas. Parviendrez vous à saisir tout le paradoxe du jeu en arrivant au bout de son scénario ?

Watch Dogs

Sorti il y a déjà 6 ans, Watch Dogs vous mettra dans la peau de Aiden Pearce dans la ville de Chicago. Hackeur émérite, vous devrez réaliser tout un tas de missions grâce à votre capacité de hacking et armé de votre téléphone. Dans le pur style GTA-like, vous pourrez également vous promener librement dans la ville et vaquer à différentes occupations (autrement dit, prendre une voiture et écraser tout le monde).

Comme à l’accoutumée, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Valider vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !