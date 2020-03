Les jeux offerts de l’Epic Games Store pour la semaine du 12 au 19 mars 2020

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le géant américain sur l’Epic Games Store. Des jeux gratuits en voici, en voilà avec chaque semaine de nouvelles surprises. Après GoNNER et OffWorld Trading Company, voici que Mutazione, A Short Hike et Anodyne 2 : Return to Dust pointent le bout de leur nez.

Mutazione

Dans Mutazione, jeu d’aventure surnaturel, vous allez incarnez Kai, une jeune fille qui se rend au chevet de son grand-père dans une étrange communauté. Et à travers ses yeux vous devrez découvrir quels secrets recèlent cette petite ville isolée du reste du monde suite à l’écrasement d’une météorite il y a 100 ans.

A Short Hike

A Short Hike est un jeu d’aventure qui s’inspire de Céleste ou encore de Zelda Breath Of the Wild dans lequel vous devrez gravir une montagne nommée Hawk Peak. Durant votre périple, vous rencontrerez d’autres voyageurs ainsi que tout un tas de trésors cachés dissimulés dans ce monde au style atypique.

Anodyne 2: Return to Dust

Dans le jeu de Analgesic Productions, qui mélange phase en 3D et 2D, vous incarnerez divers petits personnages dans des mondes où vous pourrez courir, sauter et explorer. Vous allez rencontrer pléthore de personnages à travers votre voyage et vous devrez sauver le monde de la princesse « Nano Poussière ».

Comme à l’accoutumée, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Valider vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !