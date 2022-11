Accueil » Actualités » Deus Ex GO, Hitman Sniper et d’autres jeux du studio Onoma ferment leurs portes

La fermeture du studio Onoma a pris tout le monde par surprise, étant donné que ce dernier venait de changer d’identité. Auparavant connu sous le nom de Square Enix Montréal, le studio semblait s’offrir un nouveau départ sous la direction d’Embracer Group, mais ce dernier étant plutôt intéressé par les jeux consoles que les jeux mobiles, Onoma a du fermer ses portes précipitamment. Et cela a un impact direct sur les jeux déjà produits par le studio.

La conservation du jeu vidéo en prend un coup

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du studio, on apprend que les jeux Arena Battle Champions, Deus Ex GO, Hitman Sniper: The Shadows et Space Invaders: Hidden Heroes vont être retirés des différents stores dès le 1er décembre, avant d’être complétement mis hors-service le 4 janvier prochain. Dès maintenant, les achats in-game ne sont plus actifs.

Le studio n’explique pas la raison de cette fermeture, mais difficile de ne pas y voir un lien avec la propre mise à mort d’Onoma. Il est toujours triste de voir des jeux complétement disparaitre et ne plus être accessibles, surtout lorsqu’ils sont liés à des grandes licences de notre milieu et quand bien même il s’agit avant tout de jeux mobiles (certains étaient aussi disponibles sur PC). On croise maintenant les doigts pour que le même sort ne soit pas réservé à d’autres jeux du studio, comme Lara Croft GO.