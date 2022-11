Embracer Group ferme le studio Onoma (anciennement Square Enix Montréal)

Coup de théâtre ce soir dans l’industrie du jeu vidéo. Après avoir racheté Square Enix Montréal et l’avoir renommé, le studio Onoma ferme ses portes suite à la décision d’Embracer Group. La nouvelle est rapportée par le très sérieux Jason Schreier via le site Bloomberg.

Back to Square One

Depuis quelque temps, le groupe Embracer fait parler de lui assez régulièrement avec ses très nombreux rachats de studios. Cela n’est pas sans couac puisqu’on se souvient récemment d’un changement de studio pour Star Wars KOTOR Remake ou encore la petite déception vis à vis du reboot de Saints Row.

L’une des plus grosses acquisitions concernait la branche occidentale de Square Enix avec dans le lot : Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal. Malheureusement, on apprend aujourd’hui que ce dernier ferme ses portes presque un mois après avoir renommé le studio (Onoma). Les développeurs sont notamment connus pour les nombreux jeux mobiles « GO » comme Hitman Go et Lara Croft Go.

Selon les déclarations d’un représentant d’Embracer, cette fermeture a pour conséquence le licenciement de 200 personnes même si une bonne partie des effectifs sont apparemment relocalisés chez Eidos Montréal. Cette décision serait apparemment motivée par des économies et une concentration des ressources sur des jeux AAA sur PC et consoles. Avec de tels objectifs, difficile de garder un studio spécialisé dans les jeux mobiles.