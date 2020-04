Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont reportés en 2021 à cause du Covid-19, sur certains jeux des alternatives ont pu être créées pour le bonheur des joueurs. Dans le cas ici présent, il s’agit de Bungie pour Destiny 2. En effet le studio a annoncé dans un tweet le lancement d’un nouvel éventement inédit : les Jeux des Gardiens.

C’est quoi ce nouvel événement ?

Chasseurs contre Titans contre Arcanistes Qui sortira victorieux des premiers Jeux des Gardiens ?

🥇 https://t.co/mCphkR968V ⠀ pic.twitter.com/TbnZKhHlJc — Destiny 2 FR (@DestinyGameFR) April 16, 2020

Dans la mise a jour du 21 avril 2020, nous pourrons avoir accès à ce tout nouvel événement jusqu’au 11 mai. Sachant que nous n’avons jamais connu d’édition de ces Jeux des Gardiens nous n’avions pas beaucoup de précision concernant son déroulement. Mais aujourd’hui on en sait un peu plus.

Vous devrez aller voir Eva Levante à la Tour qui vous remettra un élément d’armure de classe en bronze, en argent ou en or en fonction des résultats de votre classe. Cet événement communautaire prendra la forme d’affrontements entre les classes : Titans, Arcanistes et Chasseurs. Chaque jour et chaque semaine vous aurez des contrats à réaliser plus ou moins difficiles en fonction du nombre de gardiens de votre classe.

Il y aura bien évidement des cosmétiques qui pourront être achetés via la boutique, de plus chaque semaine vous pourrez faire une quête pour obtenir un spectre de votre classe. Enfin, il sera possible d’effectuer une nouvelle quête exotique pour une mitrailleuse : « l’héritier présomptif ».

Une dernière info : vous pourrez gagner un code en finissant les triomphes de l’événement, code qui vous donnera accès à une réduction pour les fanions des Jeux des Gardiens sur la boutique en ligne. De quoi ramener le jeu dans la vraie vie.