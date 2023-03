Destiny 2 Éclipse : Coup d’envoi pour le raid Origine des Cauchemars

Avec la récente arrivée de l’extension de Destiny 2: Éclipse, nous avons bien évidemment le droit à l’arrivée d’un nouveau raid. Dès ce soir donc, le vendredi 10 mars à partir de 18 heures, les Gardiens du monde entier vont coopérer pour venir à bout de ce nouveau défi du raid Origine des Cauchemars. Pour cette occasion, Bungie s’est associé à Twitch Rivals afin de lancer la course à la première mondiale.

Relèverez-vous le défi ?

Si vous êtes un habitué de la licence, vous êtes surement déjà au courant, mais les raids proposent un réel challenge à surmonter. Pour relever le défi, il vous faudra être bien équipé et surtout rassembler vos meilleurs alliés afin de coopérer et percer les mystères de cette nouvelle aventure. Sachez toutefois que pour participer à ce raid, il faudra avoir en sa possession l’extension Destiny 2: Éclipse.

Concernant le contexte, vous allez devoir vous unir afin d’affronter une ancienne menace, venue d’une dimension et d’une époque inconnues. Pour le reste, ce sera à vous de le découvrir.

Destiny x Twitch pour des récompenses

C’est une tradition dans l’histoire de Destiny 2, à chaque nouvelle sortie de raid, les joueurs et joueuses s’affrontent dans une course contre la montre pour savoir quelle équipe finira en premier. Et pour pimenter le tout, Bungie et Twitch Rivals s’associent pour récompenser la communauté. Voici les quelques conditions :

A partir de 18 heures, le mode tournoi sera activé 48 heures.

La première équipe à terminer l’ensemble du raid, à ouvrir le coffre final et à ensuite revenir en orbite remportera le titre de Première mondiale.

L’ensemble des 6 joueurs seront récompensés des ceintures de titre de la Première mondiale.

Si vous souhaitez encourager les streamers français lors de cette course pour le raid, on vous laisse vous rendre le compte Twitter officiel du jeu. Pour information, les drops Twitch seront activés lors de l’évènement vous permettant ainsi d’obtenir un emblème exclusif. Pour la récompense, vous devrez simplement suivre la course pendant une durée minimum de deux heures.

Pour finir, les Gardiens qui termineront le raid avant le 21 mars auront la possibilité d’acheter une veste et un pin’s via la boutique des récompenses Bungie.

