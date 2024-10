Delta Force: Hawk Ops, le FPS majeur de Tencent, sortira en bêta ouverte au mois de décembre

Un accès anticipé déguisé sous un autre nom

Ce qui devait prendre la forme d’un accès anticipé est maintenant nommé bêta ouverte, selon les mots de Tencent sur le site officiel du jeu. Il ne s’agit pas réellement de la version 1.0 de Delta Force: Hawk Ops, mais c’est bien là le début de l’aventure pour le jeu, avec l’arrivée de sa première saison, nommée Genesis. On sait maintenant quand il sera possible d’y jouer : rendez-vous le 5 décembre prochain sur PC pour jouer gratuitement à Delta Force: Hawk Ops, via Steam, Epic Games Store, ou le launcher maison du jeu.

Le contenu de cette première saison a été teasé, avec l’intégration d’un nouvel opérateur dans le casting, de nouveaux modes de jeux, des maps supplémentaires, des armes inédites et un véhicule en plus. Qui dit système de saison dit également Battle Pass payant. On nous promet que celui-ci ne contiendra que des éléments esthétiques et ne sera pas pay-to-win.

Signe que cette bêta ouverte n’est pas encore la version complète du jeu, n’attendez pas encore un support manette pour ce Delta Force: Hawk Ops. Mais cela devrait arriver sous peu étant donné que les versions consoles (et mobiles) sont désormais planifiées pour le premier trimestre de l’année 2025.