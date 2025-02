Delta Force : La Campagne « Black Hawk Down » finalement free-to-play est disponible dès maintenant

Prenant la forme de sept missions d’une durée de vie d’environ 1h chacune, cette nouvelle adaptation du film de Ridley Scott nous plonge au cœur de l’action dans laquelle vous incarnez un opérateur d’élite de la Delta Force en Somalie pour revivre l’une des opérations militaires les plus emblématiques de l’Histoire à travers laquelle un simple mission de capture apparemment banale en apparence tourne au fiasco complet.

Personne n’est laissé pour compte

Pour planter le décor, voici comment la page Steam décrit la campagne créée par les développeurs de Team Jade : « Mogadiscio, 1993. Opération Serpent gothique. Ce qui devait être une mission de routine pour capturer des lieutenants ennemis a viré au chaos lorsque deux Black Hawks ont été abattus. Les forces américaines, piégées et en infériorité numérique, ont dû se battre pour leur survie en plein cœur du territoire ennemi. Vivez désormais l’intensité de cette journée fatidique comme si vous y étiez ». Au programme excursions en jeep, descentes d’avion, attaques depuis des hélicoptères, mais aussi traque de snipers avec une campagne vraiment orientée action où chaque munition compte.

Au niveau de sa structure, la campagne « Black Hawk Down » se compose donc de sept chapitres, chacun se débloquant une fois la mission précédente accomplie. Bien que le jeu soit possible en solo, les équipes de développement vous conseillent d’y jouer en escouade de 4 joueurs et joueuses pour une expérience optimale. Cela vous permettra notamment de collaborer avec vos coéquipiers pour maximiser vos chances de survie et de réussite à chaque mission. Pour cela, vous disposerez de plusieurs classes et combinaisons d’équipements ainsi que de capacités propres à votre classe.

« Black Hawk Down » nécessite environ 28 Go d’espace de stockage. A noter qu’actuellement, seules les commandes clavier/souris sont prises en charge. La prise en charge des manettes sera ajoutée dans une prochaine mise à jour promettent les développeurs. Vous trouverez ci-dessous les configurations requises pour y jouer sur PC.

Enfin, si vous ne savez pas encore si vous souhaitez vous plonger dans cette campagne, les développeurs ont publié une partie de la première mission (sur les 7 qui composent cette campagne) sur YouTube.

Pour rappel, Delta Force est disponible sur PC uniquement (notamment via Steam et Epic Games Store) pour l’instant et sera prochainement porté sur mobiles puis ensuite sur consoles. Le jeu est free-to-play pour sa campagne et son mode multijoueur. A noter que la campagne peut-être téléchargée seule en stand alone sans passer par le launcher dédié au jeu. Si vous souhaitez tout savoir sur le jeu, nous vous avions concocté un dossier complet en amont de sa sortie récapitulant tout ce qu’il faut savoir dessus. A noter que vous trouverez ci-dessous la road map du studio pour le jeu concernant toute cette année 2025.