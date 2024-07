Delta Force Hawk Ops : Voici ce qu’il faut savoir sur le test alpha du jeu et comment y participer

Décidément, les free-to-play ne manquent pas ces derniers temps, encore moins ceux qui sont orientés shooters à l’image de The First Descendant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Delta Force: Hawk Ops est aussi un titre surveillé du coin de l’œil par toutes celles et ceux qui recherchent une alternative aux licences phares que sont Call of Duty (et surtout Warzone) et Battlefield. Pour savoir s’il a les épaules pour succéder un tant soit peu à ces grands noms, il sera bientôt possible de participer à un test alpha, dont les détails sont aujourd’hui connus.