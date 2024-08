Delta Force: Hawk Ops – Alpha test, Maps, Gameplay, Modes de jeu… Tout ce qu’il faut savoir sur le retour de cette licence iconique

Si l’on refait l’histoire de cette licence, elle a été créée en 1998 par NovaLogic, un studio californien qui a finalement dû céder les droits de sa franchise phare à un gros éditeur THQ Nordic, qui n’aura tout compte fait pas exploité la licence. Après quinze ans d’absence, Delta Force, désormais dans l’escarcelle de Level Infinite (filiale de Tencent) revient donc avec le free to play Delta Force: Hawk Ops. Un projet confié aux équipes chinoises de TiMi Studio (et de la Team Jade plus spécifiquement), plutôt habitué aux productions mobiles, ce qui risque de compliquer le portage consoles, d’après les développeurs qui priorisent pour l’heure le support PC et les tests mobiles en Chine.

Tenter de convaincre avec un nouveau FPS en free to play

Tout comme ses prédécesseurs, Delta Force: Hawk Ops est un FPS jouable en solo ou en multijoueur et proposant de multiples modes de jeu. Mais l’une des particularités du retour de la licence se situe dans la chronologie des événements dépeints dans le jeu, à deux époques différentes.

En plus de proposer des modes de jeu davantage classiques et communs avec d’autres titres du genre, Delta Force: Hawk Ops proposera (contrairement à son principal concurrent gratuit Call of Duty: Warzone) un mode Campagne, se déroulant en 1993. Dans cette campagne intitulée Black Hawk Down soit La Chute du Faucon Noir, vous incarnerez un soldat de terrain d’élite de la Delta Force participant à la célèbre mission de sauvetage « Black Hawk Down », assumant pleinement le fait de s’inspirer du film du même nom réalisé par Ridley Scott en 2002.

Une mission mythique de la Delta Force qui avait déjà été largement dépeinte dans l’opus Delta Force: Black Hawk Down sorti en 2003, mais qui constitue ici l’occasion de repartir pour Mogadiscio afin de revivre les événements de cette bataille épique d’octobre 1993 opposant les miliciens locaux et l’armée américaine en Somalie, reconstituée grâce aux dernières technologies du moteur Unreal Engine 5. A noter que le mode campagne ne sera pas disponible pendant l’Alpha test sur PC mais aussi que les joueurs mobiles seront totalement privés de ce mode campagne, trop gourmand pour tourner convenablement selon les développeurs.

Les modes de jeu pour tenter de se démarquer

L’autre partie du contenu proposé par Delta Force: Hawk Ops à sa sortie sera le mode multijoueur qui plaira surement davantage aux amateurs des FPS nerveux, ces modes se déroulant eux durant l’année 2035. Ici, vous incarnerez un membre d’élite du G.T.I., une force du maintien de la paix fondée par d’anciens opérateurs de la Delta Force. L’objectif est de participer au déploiement de votre équipe dans la mystérieuse région d’Ahsarah pour enquêter sur des activités illicites de la société Haavk notamment sur le Barrage Zéro (Zero Dam en anglais), une des cartes du mode.

Ainsi, deux modes de jeu distincts seront à l’honneur :

Opérations dangereuses, un mode PvPvE d’extraction, où vous affronterez aussi bien l’IA que d’autres participants. Ce mode vous demandera d’intégrer une escouade de trois participants afin de trouver des ressources sur la carte, dont le Mandelbrick, une ressource vous octroyant une chance d’obtenir des objets rares, le tout sans mourir avant de les ramener à votre coffre-fort sous peine de tout perdre. Deux cartes des trois au total prévues pour ce mode seront disponibles pendant l’alpha test sur PC du 6 août.

Bien évidemment, jeu service oblige, les développeurs expriment le souhait de rajouter des cartes, des modes, des armes et autres opérateurs par la suite, nous permettant de comprendre que le jeu semble vouloir durer dans le temps et imposer sa présence dans le paysage vidéoludique.

A noter que le moteur du jeu utilise un système météo par cycle de 24 heures, avec un type de météo et une heure déterminés aléatoirement à chaque entrée sur une nouvelle carte. Pas d’événements météorologiques dynamiques pour l’instant, même si cela semble prévu pour la suite. Enfin, des remakes de cartes mythiques sont prévues pour le mode Guerre dévastatrice, des cartes qui seront notamment désignés via des votes de communauté.

Au rapport mon Capitaine

Mais vous le savez bien, qui dit FPS de guerre dit armes et soldats. Dans Delta Force: Hawk Ops, vous aurez le choix entre plusieurs dizaines d’armes dont 40 seront déjà présentes dans l’alpha test ; des armes différentes et ultra-personnalisables dans un système appelé l’Armurier qui vous permettra de modifier le maniement et la conception de ces armes à feu comme la crosse, le viseur ou la position exacte de la poignée avant par exemple. Cet arsenal est notamment composé du Fusil de combat RCX-Spear, du Fusil d’assaut M4A1, ou encore de la Mitrailleuse légère PKM, du Fusil d’assaut AS Val ou même du Pistolet mitrailleur K15.

Pour réaliser vos missions, vous pourrez choisir parmi 6 opérateurs composant la G.T.I., tous d’anciens combattants venus du monde entier, chacun ayant sa propre capacité unique. A vous de composer la meilleure équipe pour qu’elle fonctionne en totale synergie à travers les 4 classes classiques disponibles.

Cette équipe est composée de :

Kai Silva dit le Loup redoutable. C’est un opérateur d’assaut ayant donc une vitesse de visée plus rapide que les autres classes. Son exosquelette motorisé permet d’augmenter de manière temporaire la vitesse de déplacement entre autre. Il dispose de nombreux gadgets comme le Blaster Triple, un lance-grenade, la Grenade fumigène de courte durée, ou encore le Toboggan tactique qui améliore l’agilité.

Terry Musa , dit Le Berger. Son statut d’ingénieur vous permet d’utiliser des pistolets à souder pour percer les grilles, réparer des véhicules ou encore construire des points de défense. Sa capacité de Paralysie sonique permet de paralyser les ennemis réduisant leur vitesse de déplacement. Il dispose aussi d’un drone sonique, d’un piège sonique, d’un tampon de défense et d’une grenade à fragmentation.

Quel suivi pour l’avenir ?

Les plus connaisseurs des jeux de ce genre verront aisément que ce nouvel opus a tendance à se rapprocher du feeling proposé par la licence Battlefield, auquel il semble avoir emprunté le système de classe ou encore l’interface globale mais aussi les destructions d’environnement. Attention toutefois à ne pas trop copier ce que proposent les concurrents, les développeurs ayant souligné à plusieurs reprises le caractère fun et stratégique de leur jeu dans les affrontements pour tenter de s’en écarter aux yeux du grand public.

Nous le disions plus haut, les développeurs ont bien entendu prévu de nombreux ajouts pour faire durer leur production dans le temps, que ce soit au niveau des modes de jeu, des armes ou des véhicules. Mentionnons tout de même que les développeurs ont pour l’instant assuré qu’aucun mode battle royale n’est prévu.

Les saisons rythmant le jeu devraient durer entre 2 et 3 mois, pendant lesquels seront donc ajoutés de nouvelles cartes, de nouveaux opérateurs, de nouvelles armes et de nouveaux véhicules, ainsi que des éléments thématiques les deux modes de jeu multijoueur. Les développeurs ont par ailleurs confirmé être déjà en train de travailler sur le contenu de la saison 4 du jeu, preuve supplémentaire de l’envie de proposer du contenu solide dès le lancement et sur une durée d’au moins un an.

Cependant, un battle pass sera bien présent, avec des articles débloqués gratuitement mais il y aura aussi des paliers payants, incluant donc des micro-transactions mais qui seront, le studio l’affirme, uniquement cosmétiques. Pas de Pay to win ici donc, et c’est une très bonne nouvelle. L’occasion de rappeler également que les équipes ont mis au point un système anti-triche qualifié de « redoutable » afin de ne laisser aucune marge de manœuvre aux tricheurs et tricheuses.

Alpha test et sortie définitive

Pour rappel, Delta Force: Hawk Ops débutera une phase d’Alpha test sur PC via Steam, un test prévu en Amérique du Nord et en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Autriche, Ukraine, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Italie, Pologne et République tchèque). Pour vous inscrire, rendez-vous sur Steam pour demander un accès ou sur le site officiel du jeu afin de remplir un formulaire et rejoindre pourquoi pas le Discord officiel du jeu.

A noter la configuration minimale requise pour ce test Alpha sur PC :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-4150/AMD FX-6300

Mémoire : 12 Go

Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380

Espace disque dur : 50 Go

DirectX : DirectX 12

Delta Force: Hawk Ops n’a pas encore de date de sortie mais est prévu sur PC, consoles (sans précision) et mobiles prochainement. Preuve d’un engouement assez présent, le site officiel mentionne plus d’1,2 million de personnes préinscrites sur le site officiel du jeu pour obtenir des récompenses lors de sa sortie. Un autre chiffre assez éloquent : au 22 juillet, plus de 600 000 personnes avaient ajouté le jeu à leur liste de souhaits sur Steam, ce qui n’est pas du tout négligeable.