Fort de son succès, Deep Rock Galactic arrive sur PS4 et PS5 en janvier

Il y a peu, Deep Rock Galactic, le jeu coopératif en souterrain développé par Ghost Ship Games, dépassait les 3 millions de copies vendues dans le monde. Ce succès engendre une autre bonne nouvelle, à savoir l’arrivée du titre sur consoles PlayStation en janvier prochain.

L’annonce accompagnée d’une roadmap

Deep Rock Galactic is coming to PS4 and PS5 in January 2022!

Also new roadmap available here:https://t.co/exKTJqzRXL — Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) December 1, 2021

Auparavant uniquement disponible sur Xbox One et PC, c’est au tour des joueurs et joueuses PlayStation de plonger dans ce jeu coopératif à la première personne. Ils auront la chance de pouvoir se frayer un chemin au travers de mines particulièrement hostiles et générées procéduralement, à la recherche de minerais toujours plus rares à extraire. Bien qu’il soit possible d’y jouer seul, l’expérience à plusieurs en est largement sublimée.

Le titre débarquera sur les consoles Sony accompagné de son Performance Pass. Deep Rock Galactic a en effet adopté un pass de saison gratuit afin de proposer du nouveau contenu de façon régulière. L’annonce Twitter redirige d’ailleurs vers la roadmap des développeurs (les prochains contenus à venir), que vous pouvez retrouver sur la page Steam du titre.

Deep Rock Galactic est disponible sur Xbox One, PC, et sortira sur PS4 et PS5 en janvier 2022.