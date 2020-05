Deep Rock Galactic sortira le 13 mai sur PC et Xbox One

Lancé en accès anticipé en 2018, Deep Rock Galactic va prochainement sortir dans sa version définitive. Les p’tits gars du studio Ghost Ship Games viennent d’annoncer l’arrivée de la mise à jour 1.0 et cela se fera le 13 mai prochain sur PC et Xbox One au prix de 29.99€. Des nouveautés sont à prévoir.

Les nouveautés de la 1.0

Le jeu de tir coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs et qui nous met dans la peau de nains de l’espace, déploiera sa version finale dans deux petites semaines. Cette mise à jour 1.0 apportera quelques nouveautés notables, comme une bande-son plus riche avec de nouveaux morceaux, mais également de nouveaux rangs et récompenses à découvrir. Deux packs de contenus téléchargeables supplémentaires seront proposés à la vente et proposeront des cosmétiques.

Egalement, il faut savoir que le studio a organisé un concours pour que les fans créent leurs propres bandes-annonces pour le lancement du titre. Au total, ce sont 200 créations qui ont été proposées et après avoir effectué une sélection, les développeurs publient actuellement les 15 meilleures sur leurs réseaux sociaux. La vidéo gagnante sera diffusée le 12 mai. Une bonne idée qui joue sur l’aspect communautaire.