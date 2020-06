Rumeur : un remaster de Bloodborne serait prévu sur PC et PS5

Depuis l’annonce de portages PC de certaines exclusivités PS4, comme Horizon : Zero Dawn, les fans réclament à cor et à cri l’arrivée de Bloodborne sur PC. Les rumeurs autour de ce fameux portage s’amplifient une nouvelle fois depuis ces dernières heures, où de nombreux insiders relaient la possibilité de voir Bloodborne enfin débouler sur PC.

Plus qu’un portage, un remaster ?

Avant toute chose, il est nécessaire d’appeler à la prudence avec ce genre de rumeurs, qui se multiplient depuis des années.

C’est sur Twitter que l’utilisatrice SlothBorne a teasé de nouvelles informations autour du projet, en provenance de sources internes de From Software.

Hey new followers. So, about that Bloodborne PC port. You would've been hearing about it today anyway, because as far as I understand it, it was due to be announced at the now-delayed PS5 event that was scheduled for today. pic.twitter.com/93KOIlLr6D — SlothBorne (@CaseyExplosion) June 5, 2020

« Donc, à propos du portage PC de Bloodborne. Vous auriez du en entendre parler aujourd’hui, puisque si je comprend bien, cela aurait dû être annoncé lors de la conférence PS5 prévue pour aujourd’hui mais qui a été retardée« .

Si l’on parle ici de la conférence PS5, c’est parce que la rumeur impliquerait que ce portage soit aussi prévu sur PS5. Il s’agirait alors d’un remaster prévu à la fois sur PC (sur Steam) et PS5, avec moult améliorations.

Rumor: Bloodborne remaster coming to PC and PS5 "soon", developed by Q Loc and Bluepoint Games Better textures and models, better loading times and more QoL improvements 60 FPS, 4K, ultra-wide support Coming to Steam apparentlyhttps://t.co/E42huTOKpT pic.twitter.com/DaP9RzFr2E — Nibel (@Nibellion) June 5, 2020

Selon une vidéo YouTube de PC Gaming Inquisition, le titre profiterait d’un support 4K pour l’occasion, de nouvelles textures, des temps de chargement réduits, et surtout les sacro-saints 60 fps. De plus, le remaster serait entre les mains de Bluepoint Games (qui avait officié sur le remake de Shadow of the Colossus) et Q Loc, qui s’était occupé de certains portages sur PC et qui avait participé à la conception de Dark Souls Remastered.

Mais comme souvent pour ce type de rumeurs, l’utilisateur en question ne cite pas ses sources et ne dispose pas d’un historique qui pourrait permettre de lui accorder notre pleine confiance. Cette vidéo parle aussi de l’arrivée d’autres exclusivités PS4 sur PC, mais là encore, il faut rester prudent même si cela est hautement probable

Il faut donc prendre cette rumeur avec d’énormes pincettes, mais les insiders les plus célèbres du milieu semblent s’y intéresser de près, au point de participer eux-mêmes au teasing, comme Wario64 sur Twitter.

You can play Bloodborne on PC with PS Now…or wait a little longer https://t.co/oDIc1tq2sf — Wario64 (@Wario64) June 4, 2020

« Vous pouvez jouez à Bloodborne sur PC avec le PS Now… ou attendre un peu plus longtemps. »

Patience est donc de mise, rien n’est encore confirmé. Ce qui est intéressant ici (ou plutôt ironique), c’est la notion de remaster, alors que l’on nous promet une nouvelle génération qui ferait la part belle à la rétrocompatibilité. On en saura peut-être plus lors de l’événement PS5, lorsque celui-ci sera à nouveau daté.