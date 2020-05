Débrief’ : PS5 bientôt présentée, rétrocompatibilité Xbox Series X et Sherlock Holmes

A chaque dimanche son résumé et on vous propose de retrouver celui de la semaine. On revient ainsi sur les temps forts des derniers jours avec une vidéo qui vous centralise tout en moins de 10 minutes.

Liens évoqués :

PS5, ça arrive

Il était temps : Sony a enfin concrétisé le premier rendez-vous concernant la PS5. Ce sera jeudi prochain en soirée et le constructeur nous montrera des jeux à venir sur la console pendant une heure. On ne sait pas s’il s’agira de gros titres ni combien il y en aura mais une chose est sûre, la machine est lancée puisque ce sera le premier événement d’une longue liste.

La rétrocompatibilité sur Series X

Alors que Sony ne semble pas spécialement déterminer à miser sur la rétrocompatibilité, c’est un argument majeur du côté de Microsoft et de sa Xbox Series X. Le constructeur a confirmé que plus de 1000 jeux issus des trois premières Xbox seront rétrocompatibles au lancement de sa nouvelle génération. Mais mieux encore, ils profiteront tous, nativement, d’un boost de puissance.

Sega, c’est plus fort que toi

Enfin, dans le reste de l’actualité, on abordera beaucoup de dates. De sortie mais également des rendez-vous comme celui de Sega le 4 juin qui devrait nous faire une annonce majeure. On reviendra aussi sur la présentation de The Last of Us 2 ou encore le retour de Dragon Quest Dai.