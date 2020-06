Surprise, Project CARS 3 annoncé avec une sortie prévue cet été

On n’attendait pas forcément son annonce pour cette année et encore moins en pleine soirée sans crier garde, mais Project Cars 3 vient d’être officialisé par ses développeurs. Le jeu sortira cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et nous partage une première bande-annonce et quelques informations supplémentaires.

La personnalisation au cœur du jeu

Trois ans après Project Cars 2, la licence fait son retour. Derrière le projet, on y retrouve toujours Slightly Mad Studios (racheté par Codemasters il n’y a pas si longtemps), qui officie donc sur deux jeux pour cet été avec Fast & Furious Crossroads. Pas énormément de détails pour l’instant mais ce troisième opus restera dans la lignée de ses prédécesseurs en jouant sur de la simulation automobile.

Si le squelette sera le même que les précédents jeux, quelques aspects seront revus et améliorés. C’est notamment le cas de la carrière qui sera totalement remaniée en y ajoutant des points d’expérience, une nouvelle structure, des épreuves qui vont mettre en avant des sélections de bolides réparties sur 10 classes et de nombreuses règles. La progression devrait être plus gratifiante à base d’objectifs à réaliser et de récompenses à gagner.

Avec Project Cars 3, Slightly Mad Studios veut également s’ouvrir à un public un peu réticent aux jeux de simulation en proposant une meilleure approche. Le titre se veut encore plus accessible que son aîné mais ne veut absolument pas que les fans et anciens joueurs se sentent lésés avec une profondeur de jeu toujours promise. Enfin, cette suite met majoritairement en avant la personnalisation en insufflant de nombreuses options de customisation. Un moyen de bonifier un pan du jeu qui n’était pas particulièrement développé plus tôt.

Quelques détails supplémentaires pour terminer puisque le site officiel met en avant la présence de plus de « 200 voitures de course et marques d’élite et plus de 140 tracés disponibles ». Le système d’expérience du mode carrière est aussi mis en lumière, tout comme le système de crédits pour acheter des bolides (le tout, sans microtransaction). « Amélioration de l’IA, sensations de vitesse, cycle de 24 heures, saisons et météos dynamiques, aides évolutives, contact authentique et effets de crash intenses » sont quelques mots-clés que l’on peut lire. Sans précision, de nouveaux modes de jeu sont attendus.

On sait aussi que le réalisateur Paul Rustchynsky (Onrush, DriveClub, MotorSport) a été recruté pour travailler sur cette suite sur laquelle il travaille depuis 18 mois. Bref, rendez-vous cet été pour la sortie de Project Cars 3 sur PC, PS4 et Xbox One. Pas encore de sortie prévue sur la nouvelle génération mais cela pourrait être une possibilité plus tard pour titiller les prochains Gran Turismo et Forza Motorsport qui sont attendus.