Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning officiellement annoncé avec un collector

Ce matin, les amateurs d’action RPG étaient excités à l’idée qu’un remaster des Royaumes d’Amalur : Reckoning était en préparation. L’information avait fuité, et c’est maintenant officiel : THQ Nordic et le studio de développement Kaiko viennent de confirmer la venue de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning pour le 18 août.

Avec un collector en prime

Cette nouvelle mouture permettra de retrouver l’histoire originale accompagnée des différents contenus additionnels, de graphismes améliorés et de mécaniques de gameplay affinées. Le tout est prévu pour le 18 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 39.99€.

Pour les collectionneurs, bonne nouvelle, une édition collector, sera commercialisée à sa sortie avec :

Une statuette de Alyn Shir d’environ 20 centimètres

La bande-son sur CD

Un porte clés

Cinq artworks

Le jeu en version boîte

On vous tiendra informé quand les précommandes ouvriront. De plus amples informations seront communiquées prochainement.