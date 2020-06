SEGA : Le gros scoop est un service de Fog Gaming pour les salles d’arcade

On attendait une annonce majeure de la part de Sega à la publication du nouveau Famitsu, on sait désormais ce que c’est. Non, pas de distribution de la prochaine Xbox sous le nom de la marque nippone au Japon comme certains bruits de couloir le suggéraient. Ce n’est pas non plus la Game Gear Micro qui vient d’être présentée en amont. Le scoop concerne un nouveau service basé sur le Fog Gaming.

Des bornes d’arcade plus compétitives

Comme très souvent, le numéro du Famitsu s’est détaillé un peu en avance sur le blog de ryokutya2089, relayé par Gematsu. Le journal nippon nous annonce ainsi que le gros scoop qui avait été évoqué par le journaliste Zenji Nishikawa n’est autre que le Fog Gaming, une nouvelle initiative de développement principalement à destination des salles d’arcade.

Le département R&D de Sega travaille actuellement sur une nouvelle initiative qui viserait à améliorer les performances des bornes d’arcade mais aussi à réduire leurs coûts. Cela peut s’apparenter au cloud gaming, mais contrairement à cette technologique, la solution de l’éditeur japonais se base sur le fog computing. C’est-à-dire que là où le cloud repose sur des serveurs, le fog gaming serait décentralisé : Sega veut donc dématérialiser les CPU et GPU de ses machines à travers le Japon.

Cela permettrait de réduire drastiquement les latences des différentes bornes d’arcade de la firme japonaise mais aussi et surtout de réduire les coûts. Un autre argument mis en avant pour les salles d’arcade, c’est que cela permettrait de « générer des revenus même en dehors des horaires d’ouverture ». On attend plus de précisions sur cette dernière déclaration ainsi que sur l’ensemble de la solution avec l’article complet de Famitsu qui devrait être publié plus tard dans la journée.