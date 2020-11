Comme chaque dimanche, on vous propose un débrief’ de l’actualité jeu vidéo en vidéo. Dans ce récapitulatif, on vous parle des nouvelles données par 4A Games au sujet de la licence Metro, avec un nouvel opus en route et des versions PS5 / Xbox Series de Metro Exodus. On a également Cyberpunk 2077 et Project Eve qui ont fait parler d’eux, tout comme un premier teaser pour GTA VI.