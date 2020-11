GTA VI : un premier indice sur le reveal du jeu sème le doute

Les rumeurs autour de GTA VI vont bon train depuis quelques années, tandis que Rocktar s’apprête à ressortir une nouvelle fois GTA V sur PS5 et Xbox Series. Et si le dernier titre a traversé trois générations, les joueurs attendent impatiemment d’en savoir plus sur GTA VI, c’est pourquoi chaque indice compte. Dans une vidéo mystérieuse publié pour GTA Online, on y découvre quelques éléments qui sèment le doute et qui pourraient mener à ce sixième épisode tant attendu.

Dans cette vidéo plutôt cryptique, on peut y repérer une suite de chiffres et de lettres, à savoir 38.527A N; 79.6129A W, qui ne sont rien d’autres que des coordonnées GPS. En entrant ces coordonnées sur Google Map, on atterrit un peu au milieu de nulle part en Virginie aux Etats-Unis, mais en activant la vision satellite des lieux, on remarque une route formant un 6 en chiffres romains.

