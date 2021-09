Débrief’ : Kena physique, Star Wars chez Quantic Dream, Titanfall 3 et Klonoa

Comme chaque dimanche, on vous propose une vidéo qui résume les éléments majeurs des derniers jours. Dans ce débrief‘, relativement court en raison d’une semaine calme, on revient ainsi que la sortie de Kena Bridge of Spirits et de l’arrivée d’une version physique, de la rumeur autour d’un jeu Star Wars en développement chez Quantic Dream mais aussi de plusieurs remasters qui semblent être en préparation, notamment pour la série Klonoa.