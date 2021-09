Kena: Bridge of Spirits ouvre ses précommandes pour sa version physique

Kena: Bridge of Spirits est sorti cette semaine dans sa version dématérialisée, mais beaucoup de personnes attendent encore une édition physique pour le jeu avant de se lancer dans l’aventure. Cela tombe bien, puisqu’une édition Deluxe du titre, disponible en version physique, a été annoncée plus tôt dans la semaine pour une sortie en novembre, et les précommandes viennent d’ouvrir.

Où précommander l’édition physique de Kena: Bridge of Spirits ?

Cette version sera édité en France par Just For Games, qui s’occupe de distribuée cette édition qui contiendra divers bonus in-game et une page d’autocollants. On retrouve d’ores et déjà cette version en précommande sur la Fnac, à 49 euros pour les deux versions PS4 et PS5.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.