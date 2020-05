Persona 5 Royal : Sega fait état de « ventes record » en occident

Sortie le 31 mars en occident, Persona 5 Royal a enregistré en occident des ventes qualifiées de « record » par Sega à l’occasion de la réunion avec ses actionnaires du 13 mai dernier, dont la retranscription (en japonais) est sortie le 18 mai.

Des ventes record enregistrées

D’abord sorti au Japon le 31 octobre 2019, Persona 5 Royal, version améliorée du RPG d’Atlus sorti en 2016, avait atteint dans son premier mois de commercialisation les 400 000 copies écoulées. Pour autant, le même accueil n’était pas forcément attendu de la part du public occidental, chez qui la série est moins connue, et ce, malgré le succès de l’original, qui s’était écoulé à près de 3,2 millions d’exemplaires.

Il n’en a finalement rien été car l’éditeur fait part de très bons résultats et cite Persona 5 Royal, parmi d’autres titres, comme l’un des jeux ayant réalisés d’excellentes performances en occident :

Persona 5 Royal, sorti aux US et en Europe le 31 mars, a atteint des ventes record. Malgré des ventes physiques limitées, la part des ventes en dématérialisé a augmenté de manière significative.

Sans pour autant donner de chiffre, Sega semble donc satisfait des ventes réalisées par le jeu. Un succès qui pourrait être imputé d’une part aux mesures de confinements réalisées dans de nombreux pays, boostant les ventes en dématérialisé, et d’autre part au fait que Persona 5 Royal est le premier titre de la série à bénéficier d’une traduction en français, espagnol, italien et allemand en plus de l’Anglais, ce qui a pu attirer un public non anglophone vers la série, plus particulièrement Europe.

L’éditeur se réjouit également des résultats réalisés par Yakuza : Like a Dragon, Football Manager 2020 ou encore la série Total War, notamment son dernier né Three Kingdoms, dont les ventes sont également satisfaisantes. À la clôture de l’année fiscale le 31 mars 2020, Sega a distribué un total de 26,7 millions de jeux, contre 23,4 millions l’année précédente.