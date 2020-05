Take-Two : Résultats financiers et projets pour les cinq années à venir

Comme chaque année, à cette période, les éditeurs font un bilan de leurs résultats financiers. L’occasion de se pencher sur les réussites de chacun, mais aussi les erreurs éventuelles de parcours. Du coté de chez Take-Two, les chiffres sont plutôt impressionnants, comme toujours.

GTA V toujours loin devant

Après la publication des résultats financiers de la firme américaine, son PDG a souhaité prendre la parole sur les réseaux. Celui-ci nous explique que la plupart des titres édités par Take-Two au cours de l’année ont dépassé les attentes sur le quatrième trimestre fiscal, avec notamment en tête l’indétrônable Grand Theft Auto V ainsi que l’exceptionnel Red Dead Redemption 2. NBA 2K20 est aussi de cette liste.

Et quels résultats financiers ! Parlons peu, parlons bien, évoquons pour commencer les différents chiffres de vente évoqués. GTA V est toujours loin devant tout le monde, avec plus de 130 millions de copies écoulées. Il a par ailleurs connu une hausse de sa fréquentation online, suite à une mise à jour déployée en décembre dernier. Idem du coté de Red Dead Reemption 2, avec sa mise à jour Moonshiners. Le titre atteint par ailleurs les 31 millions.

Ensuite, dans l’ordre, c’est NBA 2K20 qui pète les scores, avec 12 millions d’exemplaires écoulés, puis Borderlands 3 avec 10 millions. Puis Mafia 3 avec son respectable 7 millions (un chiffre qui connaîtra peut-être un regain de vitalité avec l’apparition récente de sa version définitive, et les remasters et remake du second et premier volet) et The Outer Worlds avec 2,5 millions.

Il est à noter par ailleurs que le chiffre d’affaire de Take-Two est composé à 73% de ventes numériques, contre 63% au cours de l’année fiscale précédente. La firme américaine s’attend néanmoins à connaître une baisse de régime sur l’année fiscale en cours, se terminant en mars 2021.

Quels projets pour la suite ?

Bien entendu, après la lecture de chiffres aussi enthousiasmants, les yeux se tournent vers l’avenir. Et cela tombe plutôt bien, puisque Take-Two prévoit un paquet de jeux au cours des cinq prochaines années : 93 pour être précis. Parmi eux, 47 seraient issus de licences existantes. Le reste étant susceptible, d’après les dires du PDG, de subir des annulations, puisque représentant de plus gros risques en terme d’investissement.

Par ailleurs, parmi les 93, 72 jeux seraient prévus sur consoles, PC ou plateformes de streaming, le reste irait grossir les catalogues des smartphones et tablettes. Enfin, seulement 67 d’entre eux seraient payants. Le reste partirait donc sur un modèle free-to-play.