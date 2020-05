Le prochain opus de la célèbre saga pourrait s’intituler Call Of Duty Black Ops : Cold War, d’après plusieurs sources différentes. Ce sont nos confrères d’Eurogamer qui ont reçu, apparemment, diverses confirmations que l’on prendra bien évidemment avec des pincettes.

Renouer avec ses amours d’antan

Après avoir sorti Modern Warfare en fin d’année 2019 qui a été un véritable succès, le prochain volet de la franchise reviendrait lui aussi aux sources avec Black Ops.

C’est un Twittos dont le pseudonyme est Okami qui a lancé la rumeur par l’intermédiaire d’un tweet avec la couverture du jeu original et qui a depuis été renforcée par Eurogamer. Le titre se déroulerait durant la guerre froide (étonnant avec un nom pareil) et le mode Warzone aurait été la porte d’entrée pour le titre à venir avec la présence des bunkers qui étaient fermés jusqu’à maintenant.

Mais il y a peu, ces bunkers ont pu être ouverts et en plus d’un équipement de haute qualité disponible sur place, ceux-ci laissaient entendre des voix russes avec le message suivant : « All forces, the base is captured ! Change the encryption ! ». De quoi faire grandir les rumeurs qui allaient déjà bon train mais on attendra que Activision confirme le tout avant de s’emballer peut-être trop vite.