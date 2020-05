Débrief’ : Ghost of Tsushima, Paper Mario, Tony Hawk’s et Mafia Remake

On est dimanche, donc vous savez ce que ça veut dire : c’est notre petit rendez-vous hebdomadaire. On fait donc le point sur l’actualité des derniers jours et on voit ensemble ce qui a marqué le paysage jeux vidéo.

Ghost of Tsushima se dévoile

Pour commencer, on s’arrête sur Ghost of Tsushima, la future exclusivité PlayStation 4. On fait le point sur les nouveautés annoncées au State of Play et ce qu’il faut en retenir. On a par exemple pu voir des affrontements, la possibilité de faire des défis ou encore l’absence totale de marqueur pour notre exploration.

Des remakes et remasters

Difficile de ne pas s’arrêter sur les annonces respectives de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et Mafia Trilogy. Le premier est un retour de l’emblématique franchise de jeux de skate avec quelques nouveautés, tandis que le second est une compilation qui va regrouper les trois jeux existants. La bonne nouvelle, c’est que le premier Mafia sera un véritable remake.

Paper Mario et Pikmin

Dans le reste de l’actualité, on fera le point sur les dates à retenir ou encore l’annonce de l’Unreal Engine 5. Mais on parlera aussi du nouveau jeu Paper Mario qui se focalisera sur l’origami ainsi que le potentiel Pikmin 3 Deluxe qui pourrait bien arriver sur Switch.