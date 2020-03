Débrief’ : Specs PS5/Xbox Series X, Demon Slayer et report en masse ?

Nouveau dimanche, c’est donc un nouveau débriefe de l’actualité jeu vidéo. On vous centralise les informations majeures tombées ces derniers jours dans cette vidéo où l’on vous résume tout ce qui s’est passé en moins de dix minutes. C’est parti !

PS5 vs Xbox Series X, ça commence

Si l’on avait déjà eu des infos sur la console de Microsoft depuis plusieurs mois, cela s’est enchaîné cette semaine : tout d’abord, des précisions sur la Xbox Series X, mais aussi les caractéristiques techniques de la PlayStation 5. Oui, enfin. L’occasion de voir qui a la plus grosse.

Deux jeux Demon Slayer en approche

Cela avait été évoqué il y a quelques jours mais c’est maintenant officiel : deux nouveaux jeux basés sur l’univers de Demon Slayer arrive. Le premier sera un titre mobile pour 2020 tandis que l’autre sera un jeu développé pour la PlayStation 4 et n’arrivera qu’en 2021. La bonne nouvelle cependant, c’est qu’il est chapeauté par CyberConnect2.

La pandémie bouleverse le milieu

Malheureusement, l’actualité n’est pas très joyeuse ces derniers temps, avec le COVID-19. Du coup, on va évoquer le sujet rapidement, en parlant d’éventuels reports pour les prochaines sorties et terminer par une note enchanteresse avec l’annonce de Sea of Stars.