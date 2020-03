Débrief’ : Nouveau The Witcher, E3 2020 annulé, Silent Hill et crunch The Last of Us 2

Nouveau dimanche, nouveau récap’ de l’actualité jeux vidéo des derniers jours. Une semaine rythmée par des faits pas très joyeux mais on espère vous apporter une petite dose de légèreté et le sourire avec ce débriefe.

Liens évoqués :

E3 2020 annulé

Evidemment, l’actualité majeure de cette semaine, c’était l’annonce de l’annulation de l’E3 2020. Le plus grand salon de l’année n’aura donc pas lieu en juin prochain et c’est un tournant majeur pour l’industrie. Même si l’on devrait avoir des alternatives en ligne, reste que l’on était censé avoir de belles surprises comme une conférence Warner Bros.

Crunch chez Naughty Dog

Tout n’est pas rose dans le secteur du jeu vidéo, on le sait bien. Cependant, un récent rapport édifiant chez Kotaku a fait mention d’un crunch assez incroyable sur The Last of Us 2. Les employés évoquent des conditions de travail assez particulières allant même jusqu’à la culture du crunch et des personnes malades à cause de ce rythme.

Des projets en cours

Il y a tout de même de bonnes nouvelles cette semaine. On peut évoquer la confirmation d’un nouveau jeu The Witcher, qui ne sera pas une suite du troisième épisode mais tout de même un RPG complet qui arrivera après Cyberpunk 2077. Les rumeurs autour des jeux Silent Hill se confirment aussi avec deux projets en cours. On évoquera bien sûr d’autres choses comme le prochain Tony Hawk, Demon Slayer, Horizon Zero Dawn sur PC et bien d’autres choses.