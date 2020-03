Sea of Stars ajoute un nouvel objectif à sa campagne pour les cinématiques

Récemment annoncé par Sabotage Studios, Sea of Stars s’annonce déjà comme une belle petite trouvaille. Préquel de l’excellent The Messenger, celui-ci s’est lancé dans le grand bain avec le lancement d’une campagne de financement sur Kickstarter. Rapidement, les joueurs se sont empressés de participer à la campagne, si bien que l’objectif a été rapidement atteint.

Des cinématiques travaillées

Après avoir atteint son objectif de financement, puis une première étape supplémentaire pour l’intégration d’un mode Solo+ et d’un donjon bonus, le studio annonce que la prochaine étape est de bosser les cinématiques du titre : « C’est une chose que nous avons toujours rêvé de faire, mais nous n’avions jamais pu nous le permettre » peut-on voir sur le blog officiel.

L’équipe explique « vouloir raconter une histoire captivante pleine de rebondissements » et que pour cela, il n’y a pas de meilleur moyen que des cinématiques 2D entièrement animées pour donner de l’impact. Pour cela, Sabotage Studios s’est rapproché de DuCoup Animation, et si l’objectif de 350.000$ CA est atteint, cela leur permettra de proposer des cinématiques de qualité supérieure.

Un pilote a été publié et est disponible en vidéo un peu plus bas. Cela permet de montrer à quoi pourraient ressembler les cinématiques du jeu, bien qu’il s’agit bien sûr de séquences promotionnelles et que les personnages seront réajustées pour correspondre aux croquis officiels. Si vous voulez soutenir le projet, cela se passe sur Kickstarter.

Rappelons que Sea of Stars est un RPG au tour par tour qui sortira sur PC et consoles en 2022.