A chaque dimanche, son débrief’. Dans cette vidéo, notre équipe vous résume l’actualité de la semaine en revenant sur les grosses annonces ou nouveautés. On vous résume ainsi les informations du Pokémon Presents, avec notamment des informations sur Pokémon Légendes Arceus et les remakes de Pokémon Diamant & Perle ou encore l’annonce de Call of Duty Vanguard. On parle aussi de Skull & Bones, Wild ou encore Quake et Abandoned.