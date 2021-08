Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre, premier trailer explosif et nouveaux détails

C’est le grand jour pour Activision, qui a enfin levé le voile sur Call of Duty: Vanguard, sans doute histoire de faire oublier un peu au public les mauvaises affaires qu’il se traîne depuis des semaines (sachant que l’éditeur doit répondre à une plainte dans les heures à venir). Les fuites se sont enchaînées à propos de cet épisode, qui ne pouvait guère nous surprendre maintenant, et qui a dévoilé son premier trailer suite à un événement spécial qui s’est déroulé dans Warzone.

Du grand spectacle promis par la campagne solo

Pendant plusieurs minutes, les joueurs et joueuses de Call of Duty Warzone se sont acharnés sur un train à détruire avant qu’un grand bombardement mette à mal à la carte, laissant ensuite entrevoir la première vidéo du prochain jeu. Comme on pouvait s’y attendre, celle-ci est toujours très hollywoodienne, avec des images spectaculaires qui permettent de bien poser le ton de cet épisode.

Vanguard nous entrainera sur tous les fronts durant la Seconde Guerre Mondiale, que ce soit dans le Pacifique ou vers le front russe, avec un mode solo qui nous fera bien voyager.

Comme confirmé par Game Informer, c’est Sledgehammer qui s’occupera du solo cette fois-ci, tandis que Treyarch va gérer le monde Zombies, et que Raven Software penche sur la nouvelle map de Warzone.

Durant la compagne, on incarnera une escouade qui va découvrir la vérité sur le Projet Phoenix, qui montre comme les Nazis pourraient survivre à la chute de leur leader. Il ne faudra pas s’attendre à trop de fidélité à l’histoire ici, mais plutôt à du grand spectacle, mené par le sergent Arthur Kingsley et sa troupe. On croisera également la lieutenant Polina Petrova sur le front russe, le capitaine Wade Jackson en provenance des Etats-Unis, ou encore le soldat d’infanterie Lucas Riggs qui nous vient d’Australie.

Tout ça, c’est pour le solo, tandis que le multijoueur proposera près de 20 cartes au lancement du jeu. Côté mode de jeu, on retrouvera un nouveau mode (« Champion’s Hill ») avec des équipes qui doivent s’affronter jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule debout au bout d’une sorte de tournoi. On nous promet alors beaucoup plus de destruction environnementale ici, avec la capacité de faire sauter les murs pour créer un sentiment de danger permanent. Les réglages du multijoueur permettront aussi à la communauté de choisir quel type d’affrontement ils souhaitent, rapides ou longs, histoire de coller à tous les emplois du temps.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On peut voir que l’édition standard du jeu sera proposée à 69,99 €, tandis que l’édition cross-gen, qui inclut l’upgrade vers la next-gen, sera à 79,99 €.