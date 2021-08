Débrief’ : GTA Remaster Trilogie, Xenoblade Chronicles 3 et Indie World

Vous en avez désormais l’habitude, chaque dimanche soir, on se donne rendez-vous pour notre débrief’. Dans cette vidéo hebdomadaire, on revient sur l’actualité des derniers jours, et forcément, l’Indie World et le livestream Xbox Indie Showcase font partie des événements à résumer. On revient également sur les nombreuses rumeurs qui tournent autour d’une trilogie remasterisée de GTA ainsi qu’une potentielle annonce de Xenoblade Chronicles 3 pour les mois à venir.