Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : Voici la liste complète des musiques

Il y a quelques jours, Activision a annoncé une excellente nouvelle pour les amoureux de la planche : les deux premiers jeux Tony Hawk’s Pro Skater vont revenir dans une compilation remise au goût du jour. Au programme, des graphismes bien plus jolis, des améliorations de gameplay tout en promettant une fidélité des sensations de l’époque, quelques nouveautés. Mais qu’en est-il de la bande-son ?

Une tracklist (presque) complète

What lyrics come to your head first? 🎧 Skate to songs from the era-defining soundtrack #THPS https://t.co/pwW052ooSY pic.twitter.com/9D73rg7w8W — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) May 15, 2020

On craignait évidemment que la majorité de la tracklist soit changée en raison des droits de label et des accords de licence. Les développeurs n’ont pas tarder à lever le voile sur les musiques qui seront présentes dans cette nouvelle édition et, comme on pouvait malheureusement s’y attendre, tous les morceaux de l’époque ne feront pas leur retour.

Cependant, ce sont tout de même 18 pistes qui seront présentes sur l’ensemble des deux jeux (que vous pouvez déjà écouter sur Spotify), contre la petite trentaine que l’on pouvait avoir sur les titres originaux. On y retrouve l’excellente musique de Goldfinger et d’autres incontournables. On regrette tout de même l’absence de l’emblématique Bring the Noise d’Anthrax & Public Enemy.

Voici la liste complète :

« Police Truck” – the Dead Kennedys “Superman” – Goldfinger “Jerry Was a Race Car Driver” – Primus “New Girl” – The Suicide Machines “Here and Now” – The Ernies “Euro-Barge” – The Vandals “Blood Brothers” – Papa Roah “Guerrilla Radio” – Rage Against the Machine “Pin the Tail on the Donkey” – Naughty by Nature “You” – Bad Religion “When Worlds Collide” – Powerman 5000 “No Cigar” – Millencolin “Cyclone” – Dub Pistols “May 16” – Lagwagon “Subculture – Dieslboy + Kaos VIP” – Styles of Beyond and Dieselboy / Kaos “Heavy Metal Winner” – Consumed “Evil Eye” – Fu Manchu “Five Lessons Learned” – Swingin’ Utters

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 4 septembre prochain. Il est déjà possible de précommander à cette adresse.