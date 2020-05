Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 annoncé, tout ce qu’il faut savoir

Après la présentation des jeux d’éditeurs tiers de la Xbox Series X la semaine passée, le Summer Game Fest s’attarde sur une nouvelle annonce : celle de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, une compilation remake des emblématiques titres sortis à l’époque de la PlayStation One. On a déjà une date, des infos et des visuels, on fait le point.

Tony Hawk revient en HD

Il y a peu, on expliquait que 2020 serait l’année du skate. Après plusieurs rumeurs et fuites, c’est officiel, la licence Tony Hawk’s fait son retour. Il s’agira d’une collection qui regroupera les deux premiers épisodes sortis respectivement fin 1999 et fin 2000, d’abord sur la première console de Sony. De quoi rappeler d’excellents souvenirs à certains.

Répondant au nom de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la compilation sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store au prix de 44.99€. Elle est développée par le studio Vicarious Visions, que l’on connait pour la compilation Crash Bandicoot. Une édition deluxe est aussi prévue dix euros plus chère avec des éléments cosmétiques supplémentaires et du contenu rétro pour le mode « Create-A-Skater ».

Les nouveautés de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Cette nouvelle édition reprendra les niveaux, les tricks et les personnages que l’on connaissait à l’époque avec évidemment, un gap graphique important. Les visuels ont été remis au goût du jour et le titre proposera une compatibilité 4K avec les consoles correspondantes. Une bande-annonce et quelques visuels nous permettent de voir le travail effectué sur cette édition.

Côté contenu, on y retrouvera tout ce que l’on connaissait avec des modes de jeu multijoueurs en ligne et en local. Les modes Crée ton SkatePark et Crée ton skater seront bien présents, mais le premier aura droit à un tout nouvel éditeur, plus intuitif. Par ailleurs, on pourra maintenant partager nos Skateparks avec la communauté et essayer ceux des autres joueurs. De nouveaux défis seront aussi intégrés.

Tony Hawk, qui fête d’ailleurs son anniversaire ce 12 mai, a déclaré : « La série originale de jeux Tony Hawk’s Pro Skater est un facteur important dans l’évolution des tricks dans le skateboard moderne et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd’hui. Je suis ravi d’aider une nouvelle génération de skateboarders et de joueurs – ainsi que les fans existants – à développer encore plus ce sport.

Rendez-vous donc le 4 septembre pour la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sur PC, PS4 et Xbox One. Une démo a aussi été annoncée pour celles et ceux qui précommandent le jeu. Cela permettra d’accéder à Warehouser, premier niveau emblématique, mais nous n’avons pas encore de date de disponibilité.