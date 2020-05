Nintendo dévoile Paper Mario: The Origami King

Paper Mario: The Origami King n’a pas besoin d’un Nintendo Direct pour être dévoilé. Et si son annonce un peu hasard en pleine journée est déjà une grosse surprise, la proximité de sa sortie est encore plus étonnante.

Paper Mario: The Surprise King

Ce premier trailer intrigue par son histoire mais aussi par la grande variété des phases de gameplay montrées (prends ça Assassin’s Creed Valhalla). Heureusement la fiche du jeu sur le site de Nintendo est beaucoup plus détaillée. Mario et Luigi sont invités à un festival de l’origami par la Princesse Peach. Il s’agit en réalité d’un piège tendu par le Roi Ollie pour prendre le pouvoir.

Heureusement, sa sœur Olivia s’oppose à lui et décide d’aider Paper Mario en lui prêtant ses pouvoirs. C’est ce qui explique la présence de nouvelles transformations telles que les Bras Multi-pliés. On nous promet un jeu d’action-aventure comique, avec de l’exploration, des énigmes et des combats stratégiques. Lors des affrontements, Paper Mario sera au centre d’un cercle et devra aligner ses adversaires pour maximiser les dégâts.

Paper Mario: The Origami King sortira le 17 juillet sur Switch en physique comme en dématérialisé. Sa sortie proche nous permet déjà de savoir que le jeu pèsera 6,5 Gb et sera uniquement jouable en solo. Vu les rumeurs d’absences de Direct jusqu’à la rentrée, il faudra peut-être s’habituer à d’autres surprises du genre de la part de Nintendo dans les prochains mois.