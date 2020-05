Pikmin 3 Deluxe en approche sur Nintendo Switch ?

Après des rumeurs sur plusieurs titres Mario afin de fêter les 35 ans du célèbre plombier italien, C’est au tour de Pikmin 3 Deluxe de faire parler de lui. En effet, selon Jeff Grubb de chez VentureBeat, le titre qui était sur Nintendo Wii U en 2013 pourrait revenir durant l’année 2020 sur la dernière console du japonais.

A prendre avec des pincettes

Tout ceci reste bien évidemment au conditionnel et on attendra une confirmation de la part de Nintendo avant de s’enflammer. On imagine aisément une version complète contenant le titre ainsi que tout ses DLC et pourquoi pas l’ajout de contenu original. En 2015, Shigeru Miyamoto avait déclaré que Pikmin 4 était « proche de son achèvement », bien que le jeu ne se soit pas concrétisé pour l’instant et que l’on ai plus de nouvelles depuis.