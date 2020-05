Le premier Mafia profitera d’un véritable remake avec des nouveautés

Alors que la confirmation d’un Mafia Trilogy vient de tomber, le Store Microsoft vient de lâcher d’autres informations. On suppose que celles-ci étaient destinées à être dévoilées lors de la présentation fixée la semaine prochaine, mais on en sait finalement un peu plus avec quelques images en bonus.

Un remake pour le premier Mafia

Cette fiche de Mafia: Definitive Edition publiée un peu trop tôt, nous fait ainsi comprendre que le premier épisode ne sera pas qu’un simple remaster en HD mais un véritable remake. La description nous indique que le jeu sera entièrement refait et comprendra un mode histoire étendu, avec un gameplay remis au goût du jour et la bande-son complète de l’époque. Cerise sur le gâteau, on a même plusieurs visuels histoire de nous faire une idée du travail effectué ainsi qu’une date : Mafia Trilogy arriverait apparemment le 28 août 2020.

Dans la foulée, la fiche de Mafia II: Definitive Edition a aussi fait son apparition. Cela suggère que l’on pourrait acheter les épisodes individuellement. Mais aussi qu’ils n’arriveraient pas en même temps : les dates ne sont pas les mêmes puisque le second Mafia est listé pour le 19 mai. Peut-être une sortie surprise ? Notons que l’épisode deux ne sera quant à lui qu’un simple remaster.

Evidemment, cela n’a pas encore été confirmé par 2K Games, mais on en saura plus le 19 mai à 18 heures, date à laquelle toutes les informations seront lâchées (et qui sait, peut-être même du gameplay).