Débrief' : Pokémon, 10 Assassin's Creed, Final Fantasy XVI, DLC Elden Ring et F1 23

Chaque dimanche, nous vous donnons rendez-vous pour un récapitulatif de l’actualité. En moins de dix minutes, on vous propose ainsi une sélection de ce qu’il ne fallait pas manquer, avec bien sûr cette semaine, les annonces du Pokémon Presents. Pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est un retour de Pokémon Sleep et du nouveau contenu pour le dernier épisode en date.

Final Fantasy XVI s’est montré plus généreux avec des informations lâchées suite aux premières previews. Et en parlant de générosité, Ubisoft prévoit au moins 10 jeux Assassin’s Creed. On retient aussi sur l’officialisation du DLC de Elden Ring ou encore le premier teasing de F1 23.