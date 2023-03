Codemasters commence à teaser F1 23 en amont du Grand Prix de Bahreïn

C’est officiel, le nouveau jeu vidéo F1 23 est en préparation. Rien de vraiment étonnant là-dedans puisque la franchise nous a désormais habitué à sortir un épisode annuel à chaque nouvel été. Cette semaine, alors que les regards sont tous tournés vers le premier Grand Prix de l’année, qui se déroulera ce week-end à Bahreïn, les développeurs dévoilent les premières images. Histoire de nous titiller un peu.

Bientôt une annonce et une date

Ne vous attendez pas à pléthore d’informations : Electronic Arts et Codemasters ont simplement confirmé l’existence du prochain jeu de Formule 1 avec un message posté sur les réseaux sociaux, et quelques visuels distillés sur les stores. Celui qui s’appellera EA Sports F1 23 sera bien sûr toujours sous licence officielle et reprendra les circuits et pilotes du nouveau championnat.

En regardant un peu le site officiel et les différentes pages mises en ligne, on peut tout de même noter quelques rares informations : F1 23 sortira bien sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Ne vous attendez donc pas à un épisode uniquement nouvelle génération, cela ne sera pas pour cette année. Ensuite, la page Steam précise bien une compatibilité VR. On imagine qu’il profitera d’une version compatible avec SteamVR comme ce fût le cas l’année passée. Reste à voir si l’on a quelque chose pour le PlayStation VR2, rien n’ayant été confirmé pour l’instant. La Formule 2 sera de retour puisque l’on retrouve le logo dans les mentions légales. A contrario, l’absence de logo F3 nous fait comprendre que cela ne sera pas pour cette année non plus.

Une faute à l’annonce

Pour décrocher des sourires (éventuellement crispés) à certains et certaines d’entre vous, le visuel qui accompagnait l’annonce cachait non pas une mais deux erreurs : les plus attentifs l’ont peut-être remarqué mais Valtteri Bottas dispose de trois « T » dans son prénom, au lieu des deux dans l’orthographe correcte. Egalement, il n’y a que 19 noms ; Yuki Tsunoda, le pilote AlphaTauri, a tout simplement été oublié… L’erreur a ensuite été corrigée (et qu’on soit clair, elle est totalement humaine, cela arrive) mais on imagine que les habitués de la franchise ne manqueront pas de faire le rapprochement avec le manque de finitions que l’on a eu sur certains lancements.

C’est tout. Tout du moins pour l’instant. Codemasters et Electronic Arts nous promettent de nouvelles informations prochainement. Le dernier volet en date, F1 22, avait été officialisé courant avril. On peut donc imaginer une annonce dans pas très longtemps, probablement dans les prochains jours (ou semaines). Bien sûr, nous vous tiendrons informés et l’on croise les doigts pour avoir des changements significatifs sur cet EA Sports F1 23 – oui, un peu plus que de simples supercars pas si funs que ça.