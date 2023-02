Pokémon Sleep sort de son sommeil, l’application Pokémon qui vous aide à mieux dormir arrive cet été

Le Pokémon Presents fêtant les 27 ans de la saga Pokémon n’avait pas vraiment de nouveaux jeux à nous montrer, mais il a su mettre en avant les projets déjà sortis, voire ceux que l’on avait oublié. Rappelez-vous, il y a de cela maintenant quatre ans, The Pokémon Company nous présentait Pokémon Sleep, un drôle de concept qui promet de vous aider à mieux dormir tout en prenant soin de vos créatures préférées. L’application a aujourd’hui refait surface et est maintenant sur de bons rails pour une sortie cet été.

Fais dodo, Pika mon p’tit Pokémon

Si vous utilisez des applications qui vous aident à mieux comprendre votre sommeil, vous serez peut-être tenté de les troquer contre Pokémon Sleep, qui a certes le même but mais qui met aussi à disposition d’adorables Pokémons dont on doit s’occuper.

Selon la durée de votre sommeil, certain Pokémons viendront entourer un gros Ronflex et vous indiqueront ainsi quel type de dormeur vous êtes. Vos données seront ensuite analysées par le Professeur Néroli, qui tâchera d’étudier le sommeil des créatures tout en vous donnant quelques indications. Oui, tout cela a l’air bien gadget bien que mignon, mais ça va plus loin.

The Pokémon Company prévoit également de sortir le Pokémon Go Plus +, un petit appareil physique simplement muni d’un bouton sur lequel vous pourrez appuyer en vous endormant et en vous réveillant. Cela améliorera ainsi le suivi de vos données, et si vous avez du mal à vous endormir, un Pikachu pourra donner de la voix et vous chanter une berceuse.

C’est adorable, mais il faudra tout de même compter plus d’une cinquantaine d’euros pour se le procurer le 21 juillet prochain. Notez d’ailleurs que cet appareil pourra aussi être utilisé sur Pokémon Go pour lancer des Pokéballs ou faire tourner des Pokéstops.

Pokémon Sleep devrait quant à lui être disponible dans le courant de l’été 2023 sur Android et iOS.