Dave the Diver Plus One

Après s’être mélangé à l’univers de DREDGE en décembre, Dave the Diver va donc croiser la route du mythique Godzilla dans une collaboration officielle. Difficile de dire en quoi consistera ce nouveau contenu vu que l’on a juste droit au Roi des Kaijus qui sort de l’eau en fin de vidéo mais on sait au moins que ce DLC sera disponible gratuitement sur toutes les versions du jeu en mai.

Et puisque l’on parle des versions du jeu, la bande-annonce servait aussi à annoncer que le titre de MintRocket (filiale de Nexon) arrivait en avril sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. De quoi enfin découvrir l’un des gros succès « indés » de l’année dernière. Et on ne doute absolument pas que Xbox n’en restera pas là et accueillera très vite le jeu aussi.

Pour l’instant, Dave the Diver est disponible sur PC et Switch et sortira donc en avril sur PS4 et PS5.